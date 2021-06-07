Фарерские острова — Лихтенштейн: счет 5:1, обзор голов

Йоан Симун Эдмундссон Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубли сделали Клеминт Ольсен и Брандур Хендрикссон. Еще один гол забил Вильормур Давидсен.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Фарерские острова — Лихтенштейн 5:1
Голы: 0:1 Макс Гопель (19'), 1:1 Клеминт Ольсен (23'), 2:1 Брандур Хендрикссон (38'), 3:1 Брандур Хендрикссон (41'), 4:1 Клеминт Ольсен (65'), 5:1 Вильормур Давидсен (пенальти) (79') Фарерские острова: Тордур Томсен (Тейтур Гестсон, 11'), Йоаннес Кальсё Даниэльсен, Вильормур Давидсен (Халлур Ханссен, 46'), Hoerdur Askham, Хейни Ватнсдаль (Одмар Феро, 46'), Брандур Хендрикссон, Сольви Ватнхамар, Joan Simun Edmundsson (Petur Knudsen, 46'), Мейнхард Ольсен, Хедин Хансен, Клеминт Ольсен Лихтенштейн: Томас Хоби, Макс Гопель, Rafael Gruenenfelder, Сандро Вольфингер (Сейхан Йилдыз, 84'), Йенс Хофер, Даниэль Брандле (Simon Luchinger, 62'), Ноах Фроммельт, Арон Зеле, Ноа Фрик (Фабио Вольфингер, 53'), Ливио Мейер (Филипп Оспельт, 62'), Яник Фрик
Параллельно с этим матчем завершился поединок между Андоррой и Гибралтаром. Команды сыграли в нулевую ничью.