Баринов получил повреждение в матче с Болгарией

Полузащитник сборной Россиив начале второго тайма товарищеского матча с командой Болгарии покинул поле из-за травмы.

Футболист получил небольшое повреждение — в одном из эпизодов соперник попал Баринову локтем по лицу. Тренерский штаб решил перестраховаться и выпустить вместо Дмитрия Игоря Дивеева.

Отметим, что до начала матча повреждение получил защитник Федор Кудряшов, вместо которого на поле появился Андрей Семенов.

По словам комментатора «Первого канала» Павла Занозина, ему удалось поговорить с игроком, и тот сообщил ему, что травма оказалась серьезной.

Добавим, что 34-летний Кудряшов вошел в окончательный состав сборной России на Евро-2020. Теперь игрок рискует пропустить турнир.

В первом матче группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии. Встреча состоится 12 июня и пройдет в Санкт-Петербурге.