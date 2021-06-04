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    Словения забила шесть безответных мячей Гибралтару

    Словения — Гибралтар: счет матча 6:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Евро-2020 (2021) Сборная Гиблартара Сборная Словении Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Словении разгромила команду Гибралтара (6:0) в товарищеском матче, прошедшем в Копере.

    Фрагмент матча
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    Победителей дубли на свой счет записали Андраж Шпорар и Йосип Иличич, еще по голу забили Петр Стоянович и Ян Млакар.

    Отметим, что Иличич мог сделать хет-трик, но на 24-й минуте не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Словения — Гибралтар 6:0
    Голы: 1:0 Андраж Шпорар (11'), 2:0 Йосип Иличич (17'), 3:0 Андраж Шпорар (34'), 4:0 Ян Млакар (38'), 5:0 Йосип Иличич (57'), 6:0 Йон Горенц-Станкович (61') Словения: Вид Белец, Йон Горенц-Станкович, Миха Мевля, Sven Karic, Петар Стоянович (Zan Rogelj, 46'), Нино Коутер (Sandi Lovric, 46'), Йосип Иличич, Лео Штулац (Яка Бийол, 62'), Ян Млакар (Домен Чрнигой, 62'), Лука Захович (Миха Зайц, 62'), Андраж Шпорар (Benjamin Sesko, 46') Гибралтар: Дэйл Коулинг, Кеннет Чиполина, Лу Джон Эннсли, Рой Чиполина (Ален Понс, 38'), Грэм Торилья, Скотт Уайзмен, Аймен Муэли (Ethan Santos, 68'), Jamie Bosio, Киан Ронан (Мохамед Бадр Хассан, 68'), Андре Тжей де Барр (Kelvin Morgan, 69'), Итан Бритто (Julian Valarino, 37')

    Напомним, словенцы выступают в одной группе отборочного турнира чемпионата мира со сборной России.

    27 марта в первой встрече команд между собой подопечные Станислава Черчесова взяли верх со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 11 октября в Словении.

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