Словения — Гибралтар: счет матча 6:0, обзор голов

разгромила(6:0) в товарищеском матче, прошедшем в Копере.

Победителей дубли на свой счет записали Андраж Шпорар и Йосип Иличич, еще по голу забили Петр Стоянович и Ян Млакар.

Отметим, что Иличич мог сделать хет-трик, но на 24-й минуте не смог реализовать пенальти.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Словения — Гибралтар 6:0 Голы: 1:0 Андраж Шпорар (11'), 2:0 Йосип Иличич (17'), 3:0 Андраж Шпорар (34'), 4:0 Ян Млакар (38'), 5:0 Йосип Иличич (57'), 6:0 Йон Горенц-Станкович (61') Словения: Вид Белец, Йон Горенц-Станкович, Миха Мевля, Sven Karic, Петар Стоянович (Zan Rogelj, 46'), Нино Коутер (Sandi Lovric, 46'), Йосип Иличич, Лео Штулац (Яка Бийол, 62'), Ян Млакар (Домен Чрнигой, 62'), Лука Захович (Миха Зайц, 62'), Андраж Шпорар (Benjamin Sesko, 46') Гибралтар: Дэйл Коулинг, Кеннет Чиполина, Лу Джон Эннсли, Рой Чиполина (Ален Понс, 38'), Грэм Торилья, Скотт Уайзмен, Аймен Муэли (Ethan Santos, 68'), Jamie Bosio, Киан Ронан (Мохамед Бадр Хассан, 68'), Андре Тжей де Барр (Kelvin Morgan, 69'), Итан Бритто (Julian Valarino, 37')

Напомним, словенцы выступают в одной группе отборочного турнира чемпионата мира со сборной России.

27 марта в первой встрече команд между собой подопечные Станислава Черчесова взяли верх со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 11 октября в Словении.