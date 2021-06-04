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    Перу — Колумбия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.06.2021)

    «Перу» — «Колумбия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 05:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Перу» — «Колумбия».

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    Составы команд:

    «Перу»: Педро Гальесе, Луис Абрам, Альдо Корсо, Мигель Трауко, Хосе Паоло Герреро, Кристиан Куэва, Christian Ramos, Луис Адвинкула, Андре Каррильо, Йосимар Йотун.

    «Колумбия»: Давид Оспина, Джон Медина, Вильям Тесильо, Дуван Сапата, Густаво Куэльяр, Луис Мурьель, Хуан Куадрадо, Йерри Мина, Луис Диас, Матеус Урибе, Давинсон Санчес.

    Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Перу» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Перу» — «Колумбия». Коэффициент ставки — 2.20.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 0:1. Матч между командами «Перу» и «Колумбия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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