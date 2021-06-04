Перу — Колумбия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.06.2021)

В 05:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Перу»: Педро Гальесе, Луис Абрам, Альдо Корсо, Мигель Трауко, Хосе Паоло Герреро, Кристиан Куэва, Christian Ramos, Луис Адвинкула, Андре Каррильо, Йосимар Йотун.

«Колумбия»: Давид Оспина, Джон Медина, Вильям Тесильо, Дуван Сапата, Густаво Куэльяр, Луис Мурьель, Хуан Куадрадо, Йерри Мина, Луис Диас, Матеус Урибе, Давинсон Санчес.

Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Перу» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Перу» — «Колумбия». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 0:1. Матч между командами «Перу» и «Колумбия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.