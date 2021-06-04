Караваев: Из маленького чемпионата сложнее попасть в Европу, чем из топ-клуба РПЛ

Защитник «Зенита» и сборной Россииподелился мнением об уровне футбола в российской Премьер-лиге.

«В любом чемпионате одни футболисты прокачиваются и становятся лучше, а другие не показывают свои качества. Российская Премьер-лига — серьезный и тяжелый чемпионат, здесь много борьбы.

Например, в Голландии все привыкли больше работать с мячом, у футболистов все в порядке с техникой. Приехав в Россию из таких чемпионатов, многие игроки сталкиваются с трудностями из-за большого количества единоборств. Но в таких условиях тоже нужно уметь себя показать.

Если говорить о шансах попасть в Европу, то из маленьких заграничных клубов это сделать сложнее, чем из топовой российской команды. "Зенит" чаще доминирует на поле, ты все время на мяче — больше возможностей показать свой максимум. Плюс мы третий сезон подряд берем чемпионство, играем в Лиге чемпионов — это шанс проявить себя.

Есть примеры того же Головина и Миранчука, которые уехали в сильные европейские клубы из чемпионата России. Но все индивидуально — кто-то выстрелит, а у кого-то и в Чехии может не получиться.

Думаю, ситуация меняется: в Европе играют Черышев, Миранчук, Головин. В то же время многим европейским клубам проще взять молодого европейца, чем русского — например, в Италии есть лимит на игроков не из Евросоюза. Но сейчас многие молодые таланты из России хотят уехать за границу», — сказал Караваев в интервью France Football.