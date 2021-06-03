«Локомотив» подписал защитника «Ахмата»

Защитник грозненского «Ахмата»продолжит карьеру в московском

22-летний футболист подписал с железнодорожниками контракт сроком на три года.

«Я рад стать частью "Локомотива". Для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках.

Благодарю свой предыдущий клуб "Ахмат", у меня остались только теплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов.

Надеюсь, вместе с командой добьёмся больших побед», — приводит слова Ненахова пресс-служба «Локомотива».

Ненахов является воспитанником академии «Динамо». Также футболист защищал цвета «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора».

В завершившемся сезоне защитник выступал за «Ахмат», провёл 31 матч и отдал три результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ненахова в 1,8 млн евро.