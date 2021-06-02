Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — РоссияНи уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 12:03
    • СМИ: Рамос просит игроков «Реала» не соглашаться на сокращение зарплаты
  • 11:41
    • В УЕФА подтвердили, что Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020
  • 11:06
    • В сборной Хорватии подтвердили участие Олича в подготовке команды к Евро-2020
  • 10:49
    • Президент «Ман Сити» анонсировал мощное усиление команды в межсезонье
    Все новости спорта

    СМИ: Рамос просит игроков «Реала» не соглашаться на сокращение зарплаты

    Футбол Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос по-прежнему не договорился с президентом клуба Флорентино Пересом о новом контракте.

    Серхио Рамос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Рамос

    Как сообщает Onda Cero, Рамос попросил некоторых игроков команды не соглашаться на сокращение зарплаты перед подписанием нового контракта. Именно на этом настаивает Перес в переговорах с футболистами, мотивируя свою просьбу финансовыми проблемами «Королевского клуба».

    По мнению 35-летнего испанца, стратегией Переса является привлечение дополнительных средств для приобретения нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, а не сохранение клубных денег.

  • Источник: УЕФА исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, но клуб готов предложить ему только однолетнее соглашение.

    В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его нынешний контракт с мадридцами истекает летом 2021 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли сборной Англии выполнить план по результативности?
  • Англия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Поможет ли Германии в матче с Данией возвращение Мюллера и Хуммельса?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Как пройдет возвращение Бензема в сборную Франции?
  • Франция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Украина — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры