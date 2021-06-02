СМИ: Рамос просит игроков «Реала» не соглашаться на сокращение зарплаты

Капитан мадридского «Реала»по-прежнему не договорился с президентом клубао новом контракте.

Как сообщает Onda Cero, Рамос попросил некоторых игроков команды не соглашаться на сокращение зарплаты перед подписанием нового контракта. Именно на этом настаивает Перес в переговорах с футболистами, мотивируя свою просьбу финансовыми проблемами «Королевского клуба».

По мнению 35-летнего испанца, стратегией Переса является привлечение дополнительных средств для приобретения нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, а не сохранение клубных денег.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, но клуб готов предложить ему только однолетнее соглашение.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его нынешний контракт с мадридцами истекает летом 2021 года.