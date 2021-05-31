Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

Защитникнамерен продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 35-летний испанец хочет остаться в мадридском клубе и попросил продлить с ним контракт до 2023 года.

Однако желания Серхио расходятся с политикой «Королевского клуба», который продлевает контракты с возрастными игроками не более чем на год. Рамосу же в следующем месяце исполнится 34 года. Однако, несмотря на сложности в переговорах, ожидается, что стороны придут к договорённости в ближайшие недели.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его нынешний контракт с мадридцами истекает летом 2021 года.