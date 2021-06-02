Киевское «Динамо» продлило контракт с Луческу

Киевское объявило на своем официальном сайте о продлении контракта с главным тренером команды

Новое соглашение с 75-летним румынским специалистом рассчитано до лета 2023 года.

В прошлом году Луческу подписал с «Динамо» контракт по системе 2+1. В первом же сезоне под его руководством команда выиграла все внутренние турниры — чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Кроме того, ему удалось вывести «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов.

Президент «Динамо» Игорь Суркис договорился с тренером о продлении сотрудничества во время совместной поездки на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, ранее Луческу в течение 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер».