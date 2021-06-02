Черчесов объяснил, почему не взял на Евро Лунева, Самошникова и Евгеньева

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал окончательный состав команды на чемпионат Европы.

Из расширенного списка в заявку на попали вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

«На сборе мы проделали ту работу, которую планировали. Погода сопутствовала, поля — "пушка", ребятам было сложно.

Вопрос по Луневу? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.

Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим и он будет в сборной.

Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).