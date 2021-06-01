Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Тарасенко реализовал решающий буллит в матче со Швецией Все у нас хорошо. Сборная России вышла в плей-офф ЧМ и отправила домой шведов
  • 12:19
    • «Реал» показал основную форму на следующий сезон
  • 12:09
    • Глава совета директоров «Уфы» покинул свой пост после откровенной фотосессии
  • 11:53
    • Игроки сборной России, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в команде
  • 11:25
    • Один из лидеров «Спартака» близок к переходу в «Вест Хэм»
  • 11:15
    • «Барселона» объявила о переходе Эрика Гарсии
    Все новости спорта

    Игроки сборной России, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в команде

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Футболисты, которые не попадут в окончательную заявку на чемпионат Европы, все равно останутся в расположении сборной России. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Завтра до 12 часов (1 июня) заявка будет объявлена. Но до первого матча есть возможность поменять игроков, если будут проблемы с травмами или с ковидом.

    С игроками мы все обсудили. Футболисты, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в расположении сборной.

  • Черышев и Фернандес не сыграют с Польшей
  • Читайте по теме

    • У нас ведь еще один контрольный матч, мало-ли что может случиться. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    Во вторник, 1 июня, сборная России проведет товарищеский матч с Польшей. Игра состоится во Вроцлаве, начало — в 21:45 мск.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли сборная Россия против Левандовского?
  • Польша — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Сможет ли Россия разгромить белорусов?
  • Россия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Словакия сдержит нападение Чехии?
  • Словакия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Россия — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хорватия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры