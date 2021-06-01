Игроки сборной России, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в команде

Футболисты, которые не попадут в окончательную заявку на чемпионат Европы, все равно останутся в расположении сборной. Об этом рассказал главный тренер национальной команды

«Завтра до 12 часов (1 июня) заявка будет объявлена. Но до первого матча есть возможность поменять игроков, если будут проблемы с травмами или с ковидом.

С игроками мы все обсудили. Футболисты, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в расположении сборной.

У нас ведь еще один контрольный матч, мало-ли что может случиться. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Во вторник, 1 июня, сборная России проведет товарищеский матч с Польшей. Игра состоится во Вроцлаве, начало — в 21:45 мск.