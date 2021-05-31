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    Черышев и Фернандес не сыграют с Польшей

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дениса Черышева.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Оба игрока последние дни занимались по индивидуальной программе на тренировках национальной команды.

    «Фернандес к Евро будет полностью готов. Когда у футболиста небольшая травма, мы относимся к этому внимательно.

    Нельзя допустить рецидива. Мы и в Москве, и в Инсбруке сделали МРТ. Сегодня он начал уже заниматься с мячом. Проблем тут не вижу.

    С Черышевым то же самое. Мы сделали снимок ноги, все тоже в порядке. Самошников только вчера пожаловался на заднюю поверхность бедра.

    Надеюсь, наши польские друзья завтра помогут сделать обследование. Посмотрим, что там. Но то, что они не сыграют завтра, это точно», — передает слова Черчесова Sport24.

    Матч Польша — Россия состоится во вторник, 1 июня. Начало — в 21:45 (мск).

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