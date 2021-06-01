Де Брёйне не потребуется операция

Кевин де Брёйне Фото: globallookpress.com
У футболиста диагностирован перелом носа и стенки левой глазницы после столкновения с Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов.
«Нужно пройти несколько дополнительных тестов, чтобы понять, в каком он состоянии. Мы собираемся быть очень осторожными.
Кевин выглядел оптимистично и чувствовал себя хорошо, когда я с ним разговаривал с ним. Ему не потребуется операция. Мы уверены, что получим четкую картину в течение следующих семи дней.
Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления. Уверен, что он сможет присоединиться к нам в ближайшем будущем», — сказал Мартинес Sky Sports.
Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом в 1-м туре 12 июня.