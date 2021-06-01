Де Брёйне не потребуется операция

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в преддверии Евро-2020.

У футболиста диагностирован перелом носа и стенки левой глазницы после столкновения с Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов.

«Нужно пройти несколько дополнительных тестов, чтобы понять, в каком он состоянии. Мы собираемся быть очень осторожными.

Кевин выглядел оптимистично и чувствовал себя хорошо, когда я с ним разговаривал с ним. Ему не потребуется операция. Мы уверены, что получим четкую картину в течение следующих семи дней.

Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления. Уверен, что он сможет присоединиться к нам в ближайшем будущем», — сказал Мартинес Sky Sports.

Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом в 1-м туре 12 июня.