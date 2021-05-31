Зидан рассказал, почему ушел из «Реала»

Бывший главный тренер мадридского «Реала»объяснил, почему принял решение покинуть клуб.

«Реал» объявил об уходе Зидана с поста главного тренера на прошлой неделе.

«Знаю футбол и знаю требования такого клуба, как "Реал". Понимаю, что когда вы не выигрываете, то должны уйти. Я не устал тренировать.

Мне бы хотелось, чтобы в последние месяцы мои отношения с клубом и с президентом были немного другими.

Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня и не оказывает поддержку в строительстве команды на долгосрочную перспективу.

Провести двадцать лет в Мадриде было самой красивой вещью, которая когда-либо случалась со мной в жизни», — говорится в открытом письме Зидана, которое опубликовало испанское издание AS.