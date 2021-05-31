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    Зидан рассказал, почему ушел из «Реала»

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    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему принял решение покинуть клуб.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Реал» объявил об уходе Зидана с поста главного тренера на прошлой неделе.

    «Знаю футбол и знаю требования такого клуба, как "Реал". Понимаю, что когда вы не выигрываете, то должны уйти. Я не устал тренировать.

    Мне бы хотелось, чтобы в последние месяцы мои отношения с клубом и с президентом были немного другими.

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    • Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня и не оказывает поддержку в строительстве команды на долгосрочную перспективу.

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    • Провести двадцать лет в Мадриде было самой красивой вещью, которая когда-либо случалась со мной в жизни», — говорится в открытом письме Зидана, которое опубликовало испанское издание AS.

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