Тухель впервые встретился с Абрамовичем после финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси»после победы над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов впервые встретился с владельцем лондонского клуба

«Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумаешь момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет!

Мы еще побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, я работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Тухель возглавил «Челси» в начале 2021 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в АПЛ и стала победителем Лиги чемпионов.