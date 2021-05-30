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    Тухель впервые встретился с Абрамовичем после финала Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов впервые встретился с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумаешь момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет!

    Мы еще побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, я работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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    • Тухель возглавил «Челси» в начале 2021 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в АПЛ и стала победителем Лиги чемпионов.

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