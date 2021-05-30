Тухель после победы в финале ЛЧ: «Манчестер Сити» был очень сильным противником

Главный тренер «Челси»прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Огромный опыт и огромный успех. Он принесет пользу всем нам. Мы воспользуемся им, чтобы сохранить жажду новых побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение. Поздравляю всех.

"Манчестер Сити" был очень сильным противником. Знали, что надо выдать матч высочайшего уровня и сыграть сплоченно, чтобы иметь шанс на победу. Так и вышло. Счастлив, что могу разделить эти мгновения с командой и всеми, кто самозабвенно работает на благо клуба.

Время несколько дней праздновать и наслаждаться. Свыкнуться с тем, что произошло, и неделю-другую порадоваться. Потом в этом уже нет смысла, я захочу выиграть новый трофей.

Планка установлена. После того как закончатся торжества и мы переварим то, что случилось, придет время расти и становиться лучше. Это крайне важно», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.