Гвардиола: «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира в ближайшие несколько лет

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений "Челси" это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение.

Хочу сказать, что мы провели выдающийся сезон. К сожалению, не победили. Пытались, но не смогли. Будем еще больше работать.

Упорный матч. Для всего первого финала Лиги чемпионов мы сыграли хорошо. Проявили смелость, особенно во втором тайме. Игроки делали все возможное, отдали все силы. Хочу поздравить их с выдающимся сезоном и с той игрой, которую они сегодня показали.

Решения всегда направлены на то, чтобы победить. Во втором тайме при такой нашей игре у них была всего одна контратака, с участием Пулишича. "Челси" — очень хорошая команда, но мы идеально ей противостояли. Заслуживали забить один гол во втором тайме, но не смогли.

Хочу поехать домой к семье. Давно ее не видел. После этого вернусь в клуб. Ближайшие несколько лет мы будем лучшим клубом в мире», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.