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    Шевченко: Буду болеть и за Зинченко, и за «Челси»

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    Экс-нападающий «Челси» и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, за кого он будет болеть в финале Лиги чемпионов — за свой бывший клуб или за Александра Зинченко, которого он назначил капитаном сборной в трех последних матчах,

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

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    • «И за Зинченко, и за "Челси". Трудный выбор. "Челси" — близкий клуб для меня, он до сих пор в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за "Челси"!», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

    Шевченко сравнял счет в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Валенсией» в 2007 году. Майкл Эссьен забил победный мяч на 90-й минуте. «Челси» победил 2:1, а по сумме двух встреч взял верх со счетом 3:2. В полуфинале лондонцы по пенальти проиграли «Ливерпулю».

    Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.

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