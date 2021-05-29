Шевченко: Буду болеть и за Зинченко, и за «Челси»

Экс-нападающийи главный тренер сборной Украинырассказал о том, за кого он будет болеть в финале Лиги чемпионов — за свой бывший клуб или за, которого он назначил капитаном сборной в трех последних матчах,

В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

«И за Зинченко, и за "Челси". Трудный выбор. "Челси" — близкий клуб для меня, он до сих пор в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за "Челси"!», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Шевченко сравнял счет в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Валенсией» в 2007 году. Майкл Эссьен забил победный мяч на 90-й минуте. «Челси» победил 2:1, а по сумме двух встреч взял верх со счетом 3:2. В полуфинале лондонцы по пенальти проиграли «Ливерпулю».

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