Мхитаряна не убедило предложение «Зенита»

Полузащитник «Ромы», скорее всего, останется в римском клубе, информирует Il Romanista.

По информации издания, армянин получил предложения от «Зенита» и «Монако», но они его не убедили.

В то же время хавбек доволен тем, что «волки» предложили ему заключить соглашение по схеме «2+1».

Новый главный тренер Жозе Моуринью, с которым у футболиста возникали конфликтные ситуации во время работы в «Манчестер Юнайтед», также не против сохранить Мхитаряна в составе.

В сезоне 2020/2021 Мхитарян принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.