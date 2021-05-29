Мхитаряна не убедило предложение «Зенита»

Генрих Мхитарян Фото: globallookpress.com
По информации издания, армянин получил предложения от «Зенита» и «Монако», но они его не убедили.
В то же время хавбек доволен тем, что «волки» предложили ему заключить соглашение по схеме «2+1».
Новый главный тренер Жозе Моуринью, с которым у футболиста возникали конфликтные ситуации во время работы в «Манчестер Юнайтед», также не против сохранить Мхитаряна в составе.
В сезоне 2020/2021 Мхитарян принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.