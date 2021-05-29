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    Харгривз: Кажется, что «Сити» было суждено сыграть в этом финале

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    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз высказал мнение о предстоящем финале Лиги чемпионов.

    Оуэн Харгривз
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    Оуэн Харгривз

    В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

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    • «Кажется, что "Сити" было суждено сыграть в этом финале. Пеп уже давно не выигрывал Лигу чемпионов.

    Он наверняка захочет победить в этом финале. Не думаю, что он потерпит еще одну неудачу со своей командой.

    У Фила Фодена был замечательный сезон. Он великолепно проявил себя в матче с "Боруссией", когда команде требовалось что-то особенное.

    Он оказался на высоте и с тех пор, вероятно, был лучшим игроком "Сити". Фил играет без страха. Он должен воспользоваться предоставленным ему шансом», — приводит слова Харгривза пресс-служба УЕФА.

    Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.

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