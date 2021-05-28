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    Семенов готов попробовать силы в Европе

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    Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов высказался о своем будущем.

    Андрей Семенов
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    Андрей Семенов

    «Если будет предложение, будем рассматривать. Хотелось бы поиграть в Европе. В Турцию? Да, но не в любой клуб.

    Состав "Ахмата" покинули несколько человек, таким составом не можем конкурировать в борьбе за еврокубки.

    С Талалаевым было недопонимание, все обговорили, теперь все нормально», — приводит слова Семенова «Р-Спорт».

    Семенов, который выступает за «Ахмат» с 2014 года, находится в расположении сборной России в Австрии, команда готовится к чемпионату Европы.

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