Семенов готов попробовать силы в Европе

Защитник «Ахмата» и сборной Россиивысказался о своем будущем.

«Если будет предложение, будем рассматривать. Хотелось бы поиграть в Европе. В Турцию? Да, но не в любой клуб.

Состав "Ахмата" покинули несколько человек, таким составом не можем конкурировать в борьбе за еврокубки.

С Талалаевым было недопонимание, все обговорили, теперь все нормально», — приводит слова Семенова «Р-Спорт».

Семенов, который выступает за «Ахмат» с 2014 года, находится в расположении сборной России в Австрии, команда готовится к чемпионату Европы.