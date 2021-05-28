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    Хохлов прокомментировал свое назначение в «Ротор»

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    Новый главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от работы в волгоградском клубе.

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Я рад возглавить команду, возвратиться к работе. Первостепенная задача сейчас — вернуться в РПЛ, будем к ней стремиться. Такие проекты, как "Ротор", мне очень интересны. В первую очередь потому, что здесь много амбиций и ставятся высокие цели.

    В тренерский штаб войдут Алдонин, ушедший из "Торпедо", и тренер вратарей Евгений Плотников. Почему нет Никифорова? Он не смог по семейным обстоятельствам. У нас был с ним разговор, мы обсуждали это, естественно, но он, к сожалению, не смог.

    Что касается усилений, то их мы сейчас обсуждаем с руководством. Естественно, нужны пополнения — многие игроки покинули команду, а чтобы вернуться в РПЛ, нужны качественные футболисты, которые смогут это все воплотить. С командой еще не познакомился, все в отпуске, но я наблюдал за игрой "Ротора" в прошлом сезоне. Однако перемены по составу будут большие, это точно», — цитирует Хохлова Sport24.

    Напомним, «Ротор» в прошедшем сезоне занял 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

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