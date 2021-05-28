Бомбардир «Монпелье» выразил желание перейти в «Зенит»

Французский нападающийзаявил, что был бы не против продолжить карьеру в

«"Зенит" — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, борьба за титул в каждом сезоне — у "Зенита" есть прекрасные аргументы.

Впрочем, я могу остаться и во Франции. Несмотря на кризис, здесь есть отличные проекты вроде "Ниццы" и Ренна», — приводит слова бомбардира L'Equipe.

В минувшем сезоне Лаборд провел 43 матча за «Монпелье» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач. «Паладины» планируют выручить за своего бомбардира порядка 20 миллионов евро.