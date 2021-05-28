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    «Спартак» по просьбе Руя Витории может купить полузащитника «Бенфики»

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    Московский «Спартак» перед началом нового сезона может приобрести полузащитника «Бенфики» Габриэла.

    Габриэл
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    Габриэл

    Как сообщает португальский журналист Педру Алмейда, бразильского футболиста хочет видеть в своей команде главный тренер красно-белых Руй Витория.

    В минувшем сезоне Габриэл провел за «Бенфику» 20 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Габриэл выступает за «Бенфику» с 2018 года. Бразилец перешел в лиссабонский клуб в тот момент, когда команду тренировал Руй Витория.

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