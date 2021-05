«Спартак» по просьбе Руя Витории может купить полузащитника «Бенфики»

Московскийперед началом нового сезона может приобрести полузащитника «Бенфики»

Как сообщает португальский журналист Педру Алмейда, бразильского футболиста хочет видеть в своей команде главный тренер красно-белых Руй Витория.

Rui #Vitoria interested in #Gabriel from Benfica. The Portuguese coach asked Spartak Moscow to sign the Brazilian midfielder. 🔴 #transfers #SpartakMoscow #SLB