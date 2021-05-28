«Спартак» по просьбе Руя Витории может купить полузащитника «Бенфики»

Как сообщает португальский журналист Педру Алмейда, бразильского футболиста хочет видеть в своей команде главный тренер красно-белых Руй Витория.
🚨🇧🇷— Pedro Almeida (@pedrogva6) May 27, 2021
Rui #Vitoria interested in #Gabriel from Benfica. The Portuguese coach asked Spartak Moscow to sign the Brazilian midfielder. 🔴 #transfers #SpartakMoscow #SLB
В минувшем сезоне Габриэл провел за «Бенфику» 20 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Габриэл выступает за «Бенфику» с 2018 года. Бразилец перешел в лиссабонский клуб в тот момент, когда команду тренировал Руй Витория.