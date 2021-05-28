Источник: «Зенит» заинтересован в вратаре «Рубина»

Голкипер «Рубина» и сборной Россиипопал в сферу интересов, сообщает «Бизнес Onilne»

Отмечается, что в услугах 33-летнего вратаря проявляет личную заинтересованность главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который уже разговаривал с Дюпиным.

Источник добавляет, что руководство «Рубина» против продажи игрока и готово изменить позицию только при очень выгодном предложении.

Сам Дюпин ранее уже высказывался о возможном трансфере в «Зенит», но отметил, что его нынешний контракт с «Рубином» действует ещё два года.

Дюпин в настоящее время находится в расположении сборной России, где ведет подготовку к чемпионату Европы.

В прошлом сезоне РПЛ он принял участие в 26 матчах, в которых пропустил 28 голов.