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    Источник: «Зенит» заинтересован в вратаре «Рубина»

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    Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин попал в сферу интересов «Зенита», сообщает «Бизнес Onilne».

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    Отмечается, что в услугах 33-летнего вратаря проявляет личную заинтересованность главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который уже разговаривал с Дюпиным.

    Источник добавляет, что руководство «Рубина» против продажи игрока и готово изменить позицию только при очень выгодном предложении.

    Сам Дюпин ранее уже высказывался о возможном трансфере в «Зенит», но отметил, что его нынешний контракт с «Рубином» действует ещё два года.

    Дюпин в настоящее время находится в расположении сборной России, где ведет подготовку к чемпионату Европы.

    В прошлом сезоне РПЛ он принял участие в 26 матчах, в которых пропустил 28 голов.

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