Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока сезона 2020/21

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком сезона 2020/2021 в составе «быков» признан

Полузащитник собрал 25,66% голосов респондентов. Француз принял участие в 32 матчах, забил в них 11 голов и отметился двумя результативными пасами.

Вторым финишировал Кайо, за которого отдано 18,96 % голосов. В последнем туре российской Премьер-лиги центральный защитник отметился дебютным забитым мячом за «быков», а суммарно выходил на поле 34 раза.

Третью строчку занял Вандерсон Масиэл (15,65 %). В прошедшем сезоне бразилец провел 29 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.