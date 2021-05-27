СМИ: В ближайшее время Аллегри сменит Пирло в «Ювентусе»

в ближайшее время сменит главного тренера, утверждает Sky Sport Italia.

По информации источника, туринцы отправят в отставку нынешнего наставника Андреа Пирло и вернут Массимилиано Аллегри. Контракт будет рассчитан на три или четыре года.

Аллегри уже работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 год. В СМИ его называли основным кандидатом на пост главного тренера «Реала», который уже покинул Зинедин Зидан.

«Ювентус» под руководством Пирло занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не смог стать чемпионом страны.