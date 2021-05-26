Промес вошел в заявку Голландии на Евро-2020, Вильена не попал в список

опубликовал итоговую заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.

Форвард «Спартака» Квинси Промес примет участие в чемпионате Европы, в то время как футболист «Краснодара» Тонни де Вильена, входивший в расширенную заявку, не попал в этот список.

Полная заявка:

Вратари: Силлессен («Валенсия»), Крул («Норвич Сити»), Стекеленбург («Аякс»);

Защитники: ван Анхольт («Кристал Пэлас»), Аке («Манчестер Сити»), Блинд («Аякс»), Дюмфрис (ПСВ), де Лигт («Ювентус»), Тимбер («Аякс»), Велтман («Брайтон энд Хоув Альбион»), де Врей («Интер»), Вейндал («АЗ Алкмар»);

Полузащитники: ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Гравенберх, Классен (оба — «Аякс»), Ф. де Йонг («Барселона»), Копмейнерс («АЗ Алкмар»), де Рон («Аталанта»), Вейналдум («Ливерпуль»), Промес («Спартак»);

Нападающие: Бергёйс («Фейеноорд»), Гакпо, Мален (оба — ПСВ), Л. де Йонг («Севилья»), Депай («Лион»), Вегорст («Вольфсбург»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборной Нидерландов на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.