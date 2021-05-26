Лукаку поблагодарил Конте за работу

Нападающий «Интера»заявил, что многим обязан, который накануне покинул клуб.

«Впервые мы пообщались в 2014 году, и с тех пор у нас была связь. У нас было много возможностей для совместной работы, но только одному богу известно, почему этого не произошло раньше.

Вы пришли в нужное время и изменили меня как игрока, сделав еще сильнее ментально. И что более важно, мы выигрывали вместе!

Победа — это все, что имеет для вас значение, и я рад иметь такого тренера в своей карьере. Я буду придерживаться ваших принципов до конца своей карьеры (физическая, моральная подготовка и просто стремление к победе).

Было приятно играть за вас! Спасибо за все, что вы сделали. Я многим обязан вам», — написал Лукаку на своей странице в Instagram.