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    Зобнин отреагировал на слухи о том, что он хочет уйти из «Спартака»

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию о том, что он якобы хочет покинуть команду из-за недовольства уровнем судейства в РПЛ.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Да, я прочитал. Из-за судейства, да? (смеется). То, что там написано, это неправда.

    По ощущениям, наверное, да, я готов поехать в Европу. Миллион раз говорил — все зависит от предложения, интересов клубов и всего остального. Опять же: какое предложение? Италия как вариант, да.

    У меня есть большое желание поиграть в Европе.

    У меня контракт со "Спартаком" — и достаточно долгий. Нет смысла что-то искать, предложений нет. Нужно хорошо выступить на Евро сначала, чтобы предложения были. Много нюансов», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

    Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.

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