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    Агент: Интерес к Вишневски есть не только из России и Германии

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    Представитель агентства INNfootball Паулюк Пакнис, который ведет дела защитника молодежной сборной Польши и «Гурника» Пшемыслава Вишневски, подтвердил, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Пшемыслав Вишневски
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    Пшемыслав Вишневски

    Ранее сообщалось, что к Вишневски проявляют интерес «Локомотив» и «Краснодар».

    «Пока рано что-либо комментировать. Интерес к игроку действительно есть. И не только из России и Германии. За ним следят и в Серии А, есть вариант с клубом-участником Лиги чемпионов. Но это не чемпионат из первой пятерки. На данный момент все в стадии переговоров, поэтому давайте обойдемся без названий клубов.

    Вишневски — классический центральный защитник, фактурный, рост 1 м 95 см. Скоро ему будет 23 года. Ранее он привлекался в молодёжную сборную. В нынешнем чемпионате Польши он полностью отыграл все матчи, кроме одной игры. Провел хороший сезон. Очевидно, что он созрел для перехода на новый уровень», — приводит слова Пакниса «Чемпионат».

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Польши Вишневски принял участие в 29 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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