Полузащитник «Арсенала» хочет вернуться в «Челси»

Полузащитник лондонского «Арсенала»намерен вернуться в «Челси», сообщает SkySports.

По данным издания, возвращение в состав «синих» является приоритетным вариантом для продолжения карьеры 32-летнего бразильца.

Напомним, что Виллиан выступал за «Челси» до прошлого лета, когда перешел в «Арсенал». В завершившемся сезоне он провел за «канониров» 37 матчей, забив один мяч и отдав семь результативных передач.

Виллиан перебрался в Европу из бразильского клуба «Коринтианс» в 2007 году, подписав контракт с донецким «Шахтером», а в 2013 году перешел в «Анжи», за который отыграл 17 матчей, забив один гол.