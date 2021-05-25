Стогниенко будет комментировать матчи Евро-2020 на ВГТРК

Глава спортивной редакции Okko Sportрассказал, что будет комментировать матчи чемпионата Европы, которые покажет ВГТРК.

«Достаточно много спрашивали в соцсетях по поводу работы на Евро, но я каждый раз отвечал уклончиво.

Да, существовали предварительные договоренности с ВГТРК (насчет комментариев матчей) и с Окко (нет возражений по поводу моей работы на ТВ), но правильнее было бы дождаться официального предложения.

Сейчас могу сказать: в июне я буду комментировать матчи Евро, которые покажет ВГТРК.

Первым таким матчем станет встреча сборной России со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня (трансляция на канале "Россия"). Остальное расписание опубликую сразу, как только получу его на руки (ну, точнее, электронной почтой).

Кроме того, в свободные дни и ночи буду участвовать вместе со всей редакцией Окко в освещении Копа Америка (редакция у нас отличная, всех зрителей призываю прислушаться к нашим молодым комментаторам).

Насыщенный будет июнь, в общем. И июль не хуже», — написал Стогниенко в своем инстаграме.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).