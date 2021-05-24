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    Генич: Очень интересно, какими аргументами продавили кандидатуру Витории

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказал свое мнение по поводу назначения португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «В год столетия — это непростой выбор. Непросто же так разразилась интервью Зарема Салихова, которая только вошла, и тут же вышла из совета директоров.

    Уже получается, что тренер не в выигрышном положении. Ему обязательно нужен трофей, спортивный директор делает на него ставку, но, если Витория проиграет чемпионат, найдутся те, кто скажут: "Вот, мы же вам говорили!". А если новый тренер и выиграет, то это назовут случайным всплеском.

    Пока эта фигура — неоднозначная. Да, если опыт и титулы с большой командой в Португалии, победы над "Зенитом" в еврокубках.

    Приглашение Витории после Саудовской Аравии — это спорный ход со стороны "Спартака", но все может сложиться благополучно.

    Пока, конечно, больше вопросов — по тому футболу, в который будет играть Витория, по его готовности работать с нынешним составом "Спартака".

    Тедеско, например, не сразу понял потенциал этой команды и не просто так просил какие-то позиции продублировать, не просто так менял схемы.

    Плюс многие вещи в России для Тедеско стали откровением. Не знаю, станет ли откровением для Витории потенциал нынешних игроков "Спартака".

    Очень интересно, какими аргументами продавил кандидатуру Витории Дмитрий Попов. Победами этого тренера с "Бенфикой"? Победами в Саудовской Аравии? Тем, что футбол при этом специалисте приносит максимально быстрый результат?

    Или тем, что при нем невероятно прогрессируют молодые игроки? А может, все дело в финансовых аспектах: все-таки контракт на два года — это далеко не зажиточно.

    Но кандидатура главного тренера "Спартака" всегда будет под особым вниманием. Когда приезжал Тедеско, все тоже говорили: "Едет лэптоп-тренер".

    А провожали уже со слезами на глазах, хотя он ничего в "Спартаке" не выиграл», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

    О назначении Витории было объявлено в понедельник, 24 мая. В прошлом сезоне главным тренером «Спартака» был Доменико Тедеско.

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