Генич: Очень интересно, какими аргументами продавили кандидатуру Витории

Комментатор «Матч ТВ»высказал свое мнение по поводу назначения португальского специалистана пост главного тренера московского

«В год столетия — это непростой выбор. Непросто же так разразилась интервью Зарема Салихова, которая только вошла, и тут же вышла из совета директоров.

Уже получается, что тренер не в выигрышном положении. Ему обязательно нужен трофей, спортивный директор делает на него ставку, но, если Витория проиграет чемпионат, найдутся те, кто скажут: "Вот, мы же вам говорили!". А если новый тренер и выиграет, то это назовут случайным всплеском.

Пока эта фигура — неоднозначная. Да, если опыт и титулы с большой командой в Португалии, победы над "Зенитом" в еврокубках.

Приглашение Витории после Саудовской Аравии — это спорный ход со стороны "Спартака", но все может сложиться благополучно.

Пока, конечно, больше вопросов — по тому футболу, в который будет играть Витория, по его готовности работать с нынешним составом "Спартака".

Тедеско, например, не сразу понял потенциал этой команды и не просто так просил какие-то позиции продублировать, не просто так менял схемы.

Плюс многие вещи в России для Тедеско стали откровением. Не знаю, станет ли откровением для Витории потенциал нынешних игроков "Спартака".

Очень интересно, какими аргументами продавил кандидатуру Витории Дмитрий Попов. Победами этого тренера с "Бенфикой"? Победами в Саудовской Аравии? Тем, что футбол при этом специалисте приносит максимально быстрый результат?

Или тем, что при нем невероятно прогрессируют молодые игроки? А может, все дело в финансовых аспектах: все-таки контракт на два года — это далеко не зажиточно.

Но кандидатура главного тренера "Спартака" всегда будет под особым вниманием. Когда приезжал Тедеско, все тоже говорили: "Едет лэптоп-тренер".

А провожали уже со слезами на глазах, хотя он ничего в "Спартаке" не выиграл», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

О назначении Витории было объявлено в понедельник, 24 мая. В прошлом сезоне главным тренером «Спартака» был Доменико Тедеско.