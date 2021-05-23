«Лестер» — «Тоттенхэм»: счет 2:4, обзор голо

В заключительном матче 38 тура АПЛна выезде одержал волевую победу над

«Лестер» дважды забил с пенальти. На 18-й и 52 минуте матча отметился Джейми Варди. Между этим забил Харри Кейн, оказавшийся первым на добивании в штрафной соперника.

Счет гости сравняли после подачи с углового. На выходе ошибся вратарь «Лисов» Каспер Шмейхель.

Игру перевернул Гарет Бэйл. Валлиец вышел на замену и оформил дубль. Сначала он переправил мяч в ворота после прострела Харри Кейна, а затем воспользовался ошибкой соперника, протянул мяч до ворот и переиграл датского голкипера хозяев.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Тоттенхэм 2:4 Голы: 1:0 Джейми Варди (пенальти) (18'), 1:1 Гарри Кейн (41'), 2:1 Джейми Варди (пенальти) (52'), 2:2 Каспер Шмейхель (автогол) (76'), 2:3 Гарет Бэйл (87'), 2:4 Гарет Бэйл (90') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана (Нампалис Менди, 21'), Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Рикарду Перейра, 62'), Марк Олбрайтон (Айосе Перес, 80'), Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Джо Родон, 90'), Гарри Уинкс, Деле Алли (Лукас Моура, 68'), Стивен Бергвейн (Гарет Бэйл, 68'), Гарри Кейн Предупреждения: Стивен Бергвейн (58'), Гарри Уинкс (83')

Таким образом, «Тоттенхэм» спасается Лигой конференций, опередив «Арсенал» на одно очко в борьбе за этот турнир.

«Лестер» лишился путевки в Лигу чемпионов и финишировал на пятом месте. Он будет выступать в Лиге Европы второй сезон подряд.