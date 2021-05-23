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    «Интер» закончил сезон разгромной победой над «Удинезе»

    «Интер» — «Удинезе»: счет 5:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче заключительного 38 тура Серии А «Интер» разгромно победил «Удинезе» со счетом 5:1.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    Уже в первом тайме «Нерадзурри» ушли вперед. Сначала забил Эшли Янг, а под завесу первой половины отметился Кристиан Эриксен.

    Через 10 минут после старта второго тайма Лаутаро Мартинес забил с пенальти. После этого по голу забили Иван Перишич и Ромелу Лукаку.

    «Удинезе» ответил одним голом, забитым на 79 минуте — Роберто Перейра отметился с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Удинезе 5:1
    Голы: 1:0 Эшли Янг (8'), 2:0 Кристиан Эриксен (44'), 3:0 Лаутаро Мартинес (пенальти) (55'), 4:0 Иван Перишич (64'), 5:0 Ромелу Лукаку (71'), 5:1 Роберто Перейра (пенальти) (79') Интер: Самир Ханданович (Даниэле Паделли, 46'), Андреа Раноккия, Danilo D'Ambrosio, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими (Иван Перишич, 57'), Роберто Гальярдини, Матиас Весино, Стефано Сенси (Кристиан Эриксен, 39'), Эшли Янг, Лаутаро Мартинес (Ромелу Лукаку, 57'), Андреа Пинамонти (Алексис Санчес, 65') Удинезе: Хуан Муссо (Мануэль Гаспарини, 88'), Самир Ханданович (Даниэле Паделли, 46'), Кевин Бонифаци, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль (Жан-Виктор Макенго, 69'), Уолас (Мартин Палумбо, 88'), Науэль Молина, Йенс Ларсен, Роберто Перейра, Марвин Зегелар (Фернандо Форестьери, 59'), Стефано Окака Чука (Фернандо Льоренте, 59') Предупреждение: Лаутаро Мартинес (26')

    Набрав 91 очко, «Интер» завершает сезон в качестве чемпиона Италии. Титул команда Антонио Конте получила досрочно. «Удинезе» с 40 баллами занимает 14 позицию. В любом случае гости сохранят прописку в Серии А.

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