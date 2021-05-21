Сборная Северной Македонии огласила заявку на Евро-2020

Вратари: Крал Димитриевский («Райо Вальекано»), Дамьян Шишковски («Докса»), Ристе Янков («Работнички»).
Защитники: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Висар Муслиу («МОЛ Фехервар»), Эгзон Бейтулай («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Джоко Зайков («Шарлеруа»), Дарко Вельковски («Риека»), Эзган Алиоский («Лидс»).
Полузащитники: Ариян Адеми («Динамо» Загреб), Энис Барди («Леванте»), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Бобан Николов («Лечче»), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизани»), Элиф Элмас («Наполи»), Даниэль Аврамовский («Кайсериспор»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), Марьян Радеский (Академия Пандев).
Нападающие: Горан Пандев («Дженоа»), Александр Трайковский («Мальорка»), Иван Триковски (АЕК Ларнака), Влатко Стояновски («Шамбли»), Крсте Велковски («Сараево»), Милан Ристовски («Спартак» Трнава).
Сборная Северной Македонии на групповом этапе предстоящего Евро сыграет с Австрией, Украиной и Нидерландами.