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    Луческу: Хотел купить Неймара в «Шахтер», но Ахметов отказался платить 15 млн евро за одного игрока

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, как «Шахтер» в период его работы в клубе рассматривал возможность покупки форварда Неймара.

    Неймар
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    Неймар

    «Мы начали думать о том, чтобы приглашать бразильцев, устраивать с их помощью шоу и заполнять стадион. Президент просто влюбился в бразильцев.

    Конечно, все делалось очень осторожно, речь шла о еще не списанных игроках. Поначалу трансферы совершались по моей рекомендации, а затем в команду пригласили начальника селекционной службы "Порту".

    Тейшейра, Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо, Жадсон — все эти покупки были сделаны при мне. И я считаю, что они были лучше тех игроков, которых купили после моего ухода.

    Я видел этих парней по телевизору. Также я хотел Неймара, но за него просили 15 миллионов евро. Президент [Ринат Ахметов] сказал, что не может платить 15 миллионов за одного футболиста.

    Но взгляните, кем Неймар стал», – сказал Луческу в эфире Digisport.

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