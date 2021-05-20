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    Эллардайс уйдет из «Вест Бромвича» по окончании сезона

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    Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс покинет команду по окончании сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

    Сэм Эллардайс
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    Сэм Эллардайс

    «Эллардайс и его штаб пришли в наш клуб в очень трудное время и неустанно трудились, чтобы удержать его в Премьер-лиге.

    К сожалению, коллективно мы не смогли достичь своей цели. Во второй половине сезона мы играли с азартом и желанием, добившись немалых результатов в организации зрелищного футбола.

    Но в конечном счете мы не смогли набрать необходимое количество очков, чтобы остаться в АПЛ. Сэм и я подробно обсудили наши планы на будущее, и я очень надеялся, что он будет руководить клубом в следующем сезоне и далее.

    С Сэмом и его тренерским штабом было прекрасно работать, и я хотел бы поблагодарить их всех за усилия. Он объяснил причины своего ухода, и мы уважаем его решение. С ним было великолепно работать, и я желаю ему всего наилучшего. Ему всегда будут рады в нашем клубе» — сказал спортивный директор «дроздов» Люк Даулинг.

    «Вест Бромвич» досрочно вылетел из АПЛ и сейчас идет на 19-м месте в таблице. Для Эллардайса этот вылет в Чемпионшип стал первым в карьере.

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