«Ньюкасл» переиграл «Шеффилд», «Эвертон» взял верх над «Вулверхэмптоном»

В матче 37-го тура чемпионата Англиина своем поле минимально переиграл— 1:0.

«Сороки» одержали победу благодаря благодаря голу Джо Уиллока на 45-й минуте.

Мерфи догнал мяч на фланге и от лицевой линии подал на дальнюю штангу, где Уиллок выиграл верх и головой вколотил сферу точно в нижний угол, без шансов для голкипера.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед 1:0 Гол: 1:0 Джозеф Уиллок (45') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Пол Дамметт, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Jacob Murphy, Мигель Альмирон, Джозеф Уиллок (Энди Кэрролл, 85'), Жоэлинтон (Дуайт Гейл, 46'), Аллан Сент-Максимен (Шон Лонгстафф, 71') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Энда Стивенс, Джон Флек, Оливер Норвуд, Джейден Богл (Femi Seriki, 90'), Бен Осборн (Риан Брустер, 67'), Дэвид Макголдрик, Daniel Jebbison Предупреждения: Оливер Норвуд (24'), Энда Стивенс (31')

В другом матче «Эвертон» на своем поле оказался сильнее «Вулверхэмптона» — 1:0.

На 48-й минуте Сигурдссон выполнил подачу с углового, Ришарлисон выиграл воздух у Боли и пробил в левый верхний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Вулверхэмптон 1:0 Гол: 1:0 Ришарлисон (48') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон (Андре Гомеш, 86'), Абдулайе Дукуре (Мэйсон Холгейт, 90'), Шеймус Коулман (Том Дэвис, 82'), Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин Вулверхэмптон: Джон Радди, Вийи Боли (Vitinha, 80'), Конор Коди, Макс Килман, Райан Айт Нури, Рубен Невеш, Морган Гиббз-Уайт (Виллиан Жозе, 68'), Нелсон Семеду, Жоау Моутинью (Леандер Дендонкер, 80'), Фабиу Силва, Адама Траоре Предупреждение: Нелсон Семеду (80')

Таким образом, «Эвертон» и «Тоттенхэм» перед заключительным туром набрали одинаковое количество очков — по 59 в борьбе за шестую строчку, которую занимает «Вест Хэм», обогнавший их по доп. показателям.