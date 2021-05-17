Манчини продлил контракт со сборной Италии

Главный тренер сборной Италиипродлил контракт, сообщил глава Федерации футбола Италии

Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 2026 года.Таким образом он будет руководить командой до чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

«Манчини блестяще работал в течение двух лет. Мы приняли важное решение, которое было поддержано всеми заинтересованными сторонами.

Теперь мы стремимся выиграть трофей, которого ждали годами. Не беспокойтесь, если этого не произойдет, потому что в конце концов побеждает только одна команда», — цитирует Гравину Footbal Italia.