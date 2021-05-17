ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон принес драматичную победу «Ливерпулю»«Футбол, черт возьми»: Судьба теперь с Алиссоном и «Ливерпулем»
  • 15:52
    • Вратарь «Барселоны» пропустит Евро-2020
  • 17:38
    • Гинер взял на себя ответственность за неудачи ЦСКА
  • 16:52
    • СМИ: Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории
  • 16:22
    • Ловрен, Влашич и Пашалич — в заявке Хорватии на Евро-2020
  • 16:02
    • Объявлена заявка сборной Бельгии на Евро-2020
    Все новости спорта

    Гинер взял на себя ответственность за неудачи ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент ЦСКА Евгений Гинер подвел итоги завершившегося сезона, в котором «армейцы» финишировали шестыми в РПЛ и остались без еврокубков.

    Евгений Гинер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Гинер

    «Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я.

    Традиционный путь ЦСКА — эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.

    На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом сформулирована целевая модель игры. Команда начнет работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды.

    Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соседи по турнирке поделят очки
  • «Жирона» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Миннесота» сдержит «Вегас» во втором матче на «Т-Мобайл Арене»?
  • «Вегас» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Завтра в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры