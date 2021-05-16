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    Парфенов о переносе матча с «Уфой»: О чём тут говорить? 42 градуса на термометре

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов высказался по итогам матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).

    Дмитрий Парфёнов
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    Дмитрий Парфёнов

    Напомним, что матч 30-го тура был перенесен из-за жары с 14:00 на 18:00 по московскому времени.

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    • «О чём тут говорить? 42 градуса на термометре. Есть футболисты, которые переболели этой болезнью. Мы знаем, какие были последствия.

    Поэтому ни одна команда не хотела рисковать игроками. А рассказывать можно, что угодно. Есть регламент, есть показатели. Всё.

    Мы пришли по ходу сезона, так что задачей номер один было сохранить команду. Мы это сделали. Весь год был тяжелым. За три минуты тут не рассказать ничего.

    Радует, что в этой непростой ситуации сделали дело. Дальше можно говорить, что хочешь, но команду мы сохранили», — приводит слова Дмитрия Парфёнова «Матч ТВ».

    «Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Волгоградская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), в матче, который начался в 14 часов. «Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1.

    Таким образом, «Ротор» покинул РПЛ, а башкирская и тульская команды сохранили прописку в высшем дивизионе страны.

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