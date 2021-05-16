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    «Вольфсбург» сыграл вничью с «Лейпцигом» в Бундеслиге

    «Лейпциг» — «Вольфсбург»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Вольфсбург РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В выездном матче 33-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» на выезде сыграл вничью с «Лейпцигом» — 2:2.

    «Вольфсбург»
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    «Вольфсбург»

    Дубль в составе гостей оформил Максимилиан Филипп, выступающий за «волков» на правах аренды из «Динамо».

    За хозяев отличились Джастин Клюйверт и Марсель Забитцер.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Вольфсбург 2:2
    Голы: 0:1 Максимилиан Филипп (12'), 0:2 Максимилиан Филипп (45'), 1:2 Джастин Клюйверт (51'), 2:2 Марсель Забитцер (пенальти) (78') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Ибраима Конате (Деотшанкюль Юпамекано, 63'), Лукас Клостерман, Марсель Забитцер, Эмиль Форсберг (Кевин Кампль, 87'), Кристофер Нкунку, Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 46'), Бенджамин Хенрихс (Анхелиньо, 46'), Юссуф Поульсен, Джастин Клюйверт (Хван Хи Чан, 70') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Пауло Силва, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Максимилиан Филипп (Жозуа Гилявоги, 79'), Боте Баку (Жером Руссийон, 90'), Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Ваутер Вегорст Предупреждения: Бенджамин Хенрихс (20'), Ибраима Конате (36'), Марсель Забитцер (45'), Кевин Мбабу (52'), Максимилиан Арнольд (60'), Боте Баку (86')

    «Вольфсбург» занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 61 очко. «Лейпциг» с 65 очками располагается на 2-й строчке. Обе команды выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Матч заключительного тура команда Оливера Гласнера проведет с «Майнцем» 22 мая дома. Коллектив Юлиана Нагельсманна в этот день отправится в гости к «Униону».

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