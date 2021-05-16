«Лейпциг» — «Вольфсбург»: счет матча 2:2, обзор голов

В выездном матче 33-го тура чемпионата Германиина выезде сыграл вничью с— 2:2.

Дубль в составе гостей оформил Максимилиан Филипп, выступающий за «волков» на правах аренды из «Динамо».

За хозяев отличились Джастин Клюйверт и Марсель Забитцер.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Вольфсбург 2:2 Голы: 0:1 Максимилиан Филипп (12'), 0:2 Максимилиан Филипп (45'), 1:2 Джастин Клюйверт (51'), 2:2 Марсель Забитцер (пенальти) (78') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Ибраима Конате (Деотшанкюль Юпамекано, 63'), Лукас Клостерман, Марсель Забитцер, Эмиль Форсберг (Кевин Кампль, 87'), Кристофер Нкунку, Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 46'), Бенджамин Хенрихс (Анхелиньо, 46'), Юссуф Поульсен, Джастин Клюйверт (Хван Хи Чан, 70') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Пауло Силва, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Максимилиан Филипп (Жозуа Гилявоги, 79'), Боте Баку (Жером Руссийон, 90'), Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Ваутер Вегорст Предупреждения: Бенджамин Хенрихс (20'), Ибраима Конате (36'), Марсель Забитцер (45'), Кевин Мбабу (52'), Максимилиан Арнольд (60'), Боте Баку (86')

«Вольфсбург» занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 61 очко. «Лейпциг» с 65 очками располагается на 2-й строчке. Обе команды выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Матч заключительного тура команда Оливера Гласнера проведет с «Майнцем» 22 мая дома. Коллектив Юлиана Нагельсманна в этот день отправится в гости к «Униону».