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    ЦСКА уступил «Динамо» и остался без еврокубков

    «Динамо» — ЦСКА: счет матча 3:2, обзор голов

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    В рамках 30-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде проиграл «Динамо» — 2:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Армейцы» вышли вперед на 18-й минуте. Алан Дзагоев выдал прекрасный пас на Чидеру Эджуке, тот неудачно пробил, однако рикошетом мяч отлетел на Наира Тикнизяна, который не промахнулся.

    «Бело-голубые» не только отыгрались, но и вышли вперед усилиями Вячеслава Грулева. На 65-й минуте он замкнул навес Дмитрия Скопинцева, а спустя семь минут на линии штрафной качнул соперника, вошел в штрафную и пробил низом в дальний угол мимо Игоря Акинфеева.

    На 79-й минуте «красно-синие» воспользовались провалом в обороне соперника, когда мяч в сетку отправил Эджуке, и восстановили паритет.

    И все же последнее слово осталось за «Динамо» — на 89-й минуте победный мяч забил Арсен Захарян.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — ЦСКА 3:2
    Голы: 0:1 Наяир Тикнизян (18'), 1:1 Вячеслав Грулёв (65'), 2:1 Вячеслав Грулёв (72'), 2:2 Чидера Эджук (79'), 3:2 Arsen Zakharyan (89') Динамо: Игорь Лещук, Гильермо Варела, Роман Нойштедтер, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Никола Моро, Себастьян Шиманьски (Шарль Каборе, 84'), Даниил Фомин (Clinton N'Jie, 63'), Даниил Лесовой (Вячеслав Грулёв, 63'), Arsen Zakharyan, Konstantin Tyukavin (Николай Комличенко, 83') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Виктор Васин (Вадим Карпов, 46'), Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев, Алан Дзагоев (Арнор Сигурдссон, 61'), Чидера Эджук, Константин Марадишвили, Emil Bohinen (Ильзат Ахметов, 61'), Иван Обляков, Фёдор Чалов (Vladislav Yakovlev, 77') Предупреждения: Виктор Васин (30'), Гильермо Варела (32'), Наяир Тикнизян (34'), Роман Нойштедтер (43'), Роман Евгеньев (68'), Шарль Каборе (85'), Георгий Щенников (90')

    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занял шестое место (50 очков) и остался без путевки в еврокубки. «Динамо» стало седьмым (50 очков).

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