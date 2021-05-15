Головин: Рад, что прогрессирую вместе с командой

Россиянинсчитает, что это его лучший сезон.

«Чувствую себя хорошо. Готов на 100 процентов. Мне не повезло на старте сезона. Впервые так много времени пропустил из-за травмы. Это был непростой период. Но я смог восстановиться и даже прибавить в игре. Теперь я предельно мотивирован», — сказал россиянин официальному сайту «Монако».

На вопрос, лучший ли это для него сезон, Головин ответил так: «Думаю, да. Не могу объяснить, почему. Тренерский штаб проделал отличную работу. Я рад, что прогрессирую вместе с командой».