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    Головин: Рад, что прогрессирую вместе с командой

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    Россиянин Александр Головин считает, что это его лучший сезон.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Чувствую себя хорошо. Готов на 100 процентов. Мне не повезло на старте сезона. Впервые так много времени пропустил из-за травмы. Это был непростой период. Но я смог восстановиться и даже прибавить в игре. Теперь я предельно мотивирован», — сказал россиянин официальному сайту «Монако».

    На вопрос, лучший ли это для него сезон, Головин ответил так: «Думаю, да. Не могу объяснить, почему. Тренерский штаб проделал отличную работу. Я рад, что прогрессирую вместе с командой».

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