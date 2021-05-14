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    Самедов: Смолов достоин места в сборной России

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    Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Федора Смолова в расширенном составе национальной команды для подготовки к Евро-2020.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Он уже давным-давно все доказал. Что касается непопадания в список сборной России, это видение тренерского штаба. На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной.

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    • Но надо уважать выбор Станислава Черчесова. В предстоящем туре Федор будет бороться за возможность попасть в Лигу чемпионов, а не в национальную команду», — приводит слова Самедова Russia Today.

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    • На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков. Также в резервный список вошли еще 7 игроков, в том числе Смолов, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

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