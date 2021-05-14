Самедов: Смолов достоин места в сборной России

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива»в расширенном составе национальной команды для подготовки к Евро-2020.

«Он уже давным-давно все доказал. Что касается непопадания в список сборной России, это видение тренерского штаба. На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной.

Но надо уважать выбор Станислава Черчесова. В предстоящем туре Федор будет бороться за возможность попасть в Лигу чемпионов, а не в национальную команду», — приводит слова Самедова Russia Today.

На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков. Также в резервный список вошли еще 7 игроков, в том числе Смолов, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.