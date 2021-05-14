«МЮ» — «Ливерпуль»: счет матча 2:4, обзор голов

В перенесенном матче 34-го тура АПЛпотерпел домашнее поражение отсо счетом 2:4.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Бруну Фернандеш из пределов штрафной или прострелил вдоль ворот, или ударил, а Филлипс неудачно подставил ногу и перевёл мяч в сетку.

На 34-й минуте неразбериха в штрафной МЮ после навеса с углового привенла к тому, что счет сравнялся. Диогу Жота с близкого расстояния переправил мяч в сетку пяткой, находясь спиной к воротам.

В добавленное к первому тайму время прошел навес со штрафного на голову Фирмино, который с края вратарской вколотил мяч в верхний угол ворот «МЮ».

На 47-й минуте Фирмино оформил дубль. Защитники «Юнайтед» не разобрались, голкипер отбил перед собой, на отскок среагировал Роберто и из пределов штрафной мощно пробил в сетку.

«МЮ» сократил отставание до минимума на 68-й минуте. Кавани вывел вертикальным пасом Рашфорда на удар. Маркус вошёл в штрафную «Ливерпуля» и пробил низом в дальний угол.

А на 90-й минуте Салаха длинным пасом вывели в свободную зону, он протянул мяч через половину поля и пробил в дальний угол ворот «МЮ», установив окончательный счет.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:4 Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (10'), 1:1 Диогу Жота (34'), 1:2 Роберто Фирмино (45'), 1:3 Роберто Фирмино (47'), 2:3 Маркус Рашфорд (68'), 2:4 Мохамед Салах (90') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Эрик Бейи (Неманья Матич, 86'), Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Фред (Мэйсон Гринвуд, 63'), Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай, Эдинсон Кавани Ливерпуль: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Кёртис Джонс, 74'), Тьяго Алькантара, Роберто Фирмино, Мохамед Салах (Неко Уильямс, 90'), Диогу Жота (Садио Мане, 74') Предупреждения: Эрик Бейи (48'), Скотт МакТоминай (79'), Эдинсон Кавани (85')

«МЮ» с 70 очками продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» набрал 60 очков и поднялся на 5-ю строчку.

В следующем туре «МЮ» 18 мая дома сыграет с «Фулхэмом», а «Ливерпуль» 16 мая встретится с «Вест Бромвичем».