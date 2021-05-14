«МЮ» — «Ливерпуль»: счет матча 2:4, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Бруну Фернандеш из пределов штрафной или прострелил вдоль ворот, или ударил, а Филлипс неудачно подставил ногу и перевёл мяч в сетку.
На 34-й минуте неразбериха в штрафной МЮ после навеса с углового привенла к тому, что счет сравнялся. Диогу Жота с близкого расстояния переправил мяч в сетку пяткой, находясь спиной к воротам.
В добавленное к первому тайму время прошел навес со штрафного на голову Фирмино, который с края вратарской вколотил мяч в верхний угол ворот «МЮ».
На 47-й минуте Фирмино оформил дубль. Защитники «Юнайтед» не разобрались, голкипер отбил перед собой, на отскок среагировал Роберто и из пределов штрафной мощно пробил в сетку.
«МЮ» сократил отставание до минимума на 68-й минуте. Кавани вывел вертикальным пасом Рашфорда на удар. Маркус вошёл в штрафную «Ливерпуля» и пробил низом в дальний угол.
А на 90-й минуте Салаха длинным пасом вывели в свободную зону, он протянул мяч через половину поля и пробил в дальний угол ворот «МЮ», установив окончательный счет.
«МЮ» с 70 очками продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» набрал 60 очков и поднялся на 5-ю строчку.
В следующем туре «МЮ» 18 мая дома сыграет с «Фулхэмом», а «Ливерпуль» 16 мая встретится с «Вест Бромвичем».