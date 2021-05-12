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    • Ван Дейк пропустит Евро-2020
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    Ван Дейк пропустит Евро-2020

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    Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил, что не сыграет на чемпионате Европы.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    По словам футболиста, он продолжит восстанавливаться после серьезной травмы колена, полученной в октябре прошлого года в матче АПЛ против «Эвертона».

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    • «Я должен был определиться — ехать на Евро или нет. И в данной ситуации, с учетом всех нюансов, я понял, что мне лучше пропустить турнир.

    Теперь я сконцентрирован только на подготовке к следующему сезону, это более реальная цель.

    Я очень расстроен, что не сыграют на Евро, но нужно это принять», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

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