Ван Дейк пропустит Евро-2020

Вирджил ван Дейк Фото: globallookpress.com
По словам футболиста, он продолжит восстанавливаться после серьезной травмы колена, полученной в октябре прошлого года в матче АПЛ против «Эвертона».
«Я должен был определиться — ехать на Евро или нет. И в данной ситуации, с учетом всех нюансов, я понял, что мне лучше пропустить турнир.
Теперь я сконцентрирован только на подготовке к следующему сезону, это более реальная цель.
Я очень расстроен, что не сыграют на Евро, но нужно это принять», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».