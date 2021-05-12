Ляпорт получил испанское гражданство и может сыграть за сборную на Евро-2020

Защитник «Манчестер Сити»получил испанское гражданство, сообщает Marca.

Натурализацию 26-летнего француза одобрил Совет министров, который уже издал по этому поводу подтверждающий документ.

Отмечается, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике планирует включить Эмерика в список игроков, которые выступят на Евро-2020.

У Ляпорта есть баскские корни, свою карьеру он начал в Испании, выступая сначала за «Басконию», а потом за «Атлетик».

Ляпорт провел 19 матчей за молодежную сборную Франции, но в первую команду его ни разу не приглашали.